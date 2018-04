Desporto Vídeo: Jogador recebe oxigénio após choque violento Por

Patrick Bamford, jogador do Middlesbrough, precisou de receber oxigénio durante o encontro frente ao Bristol City, do segundo escalão inglês, na sequência de um choque violento. O jogador abandonou o relvado, de maca, debaixo de aplausos. Veja o vídeo.

O avançado do Middlesbrough esteve imóvel durante cerca de nove minutos, na sequência de um choque violento com um adversário, jogador do Bristol City.

Assim que caiu no relvado, todos os jogadores foram prontos no socorro ao antigo jogador do Chelsea, preocupados com a queda aparatosa após o choque com o defesa Robins.

Os médicos entraram no relvado rapidamente, tendo colocado uma máscara de oxigénio no jogador de 24 anos. Assim que estabilizou, foi-lhe colocado um colar cervical.

O avançado, que leva nove golos nos últimos 10 encontros abandonou o relvado, de maca, sob um enorme aplauso.

Entretanto o clube já confirmou que o atleta se encontra estável, tendo sido transportado para o hospital por precaução.

Veja o vídeo.





