Desporto Vídeo: Jogador de 13 anos falha penálti de propósito e corre o mundo Por

Um lance de um jogador de 13 anos, no futebol infantil de Itália, está a dar ao volta ao mundo, através das redes sociais. Nicolò não fez um golo fantástico, mas falhou propositadamente um penálti, por não concordar com a decisão do árbitro. Veja o vídeo.

Nicolò é jogador do ASD La Pelota Aprilia, nas divisões inferiores do futebol infantil italiano, mas o seu nome tem merecido destaque nos últimos dias.

Tudo porque este jovem jogador não concordou com a decisão do juiz em assinalar uma grande penalidade e, em solidariedade com a equipa adversária, atirou a bola directamente para fora.

O ato do pequeno Nicolò foi amplamente divulgado pelo próprio clube, o que o levou às bocas do mundo inteiro.

“Num mundo cada vez mais dedicado ao egoísmo, indiferença e falta de falta de valores, Nicolò deu um sinal que nos deve fazer pensar sobre as diferenças humanas em comparação com ganhar ou perder um jogo”, escreveu o clube nas redes sociais.

No momento da grande penalidade, o ASD La Pelota Aprilia vencia por 2-0, mas o gesto do pequeno jogador mereceu inúmeros comentários de louvor.

“A bola funciona em campo, mas também serve para melhorar as pessoas”, acrescentou o emblema italiano.

Veja o vídeo.





0 PARTILHAS Partilhar Tweetar