João Sousa faz história e está nos ‘oitavos’ do Masters 1000 de Miami (com vídeo)

O tenista português João Sousa, atual 80.º classificado do ranking ATP, assegurou este domingo a presença nos ‘oitavos’ do Masters 1000 de Miami ao derrotar o norte-americano Jared Donaldson em três sets, pelos parciais de 1-6, 6-3 e 6-4. Veja o último ponto do encontro.

João Sousa assinou mais uma página histórica para o ténis português ao assegurar a presença nos ‘oitavos’ do Masters 1000 de Miami, uma vez que nunca um tenista nacional havia alcançado os 16 melhores de um Masters 1000 em piso rápido.

Os únicos feitos comparáveis tinham sido as presenças de Fred Gil nos ‘quartos’ de Madrid, em 2011, mas em terra batida, e do próprio João Sousa, com a mesma presença no mesmo torneio, mas em 2016.

Na próxima ronda, o tenista português terá pela frente o jovem sul-coreano Heyon Chung, 23.º do ranking ATP e que recentemente disputou as ‘meias’ do Open da Austrália.

João Sousa, de 28 anos – completa 29 na próxima quinta-feira – tem já garantidos 71 mil euros e 90 pontos que o farão reentrar no top 70 do ranking mundial.

Veja o último ponto de um encontro que durou 1h53 minutos.

