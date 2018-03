Desporto Vídeo: João Mário estreia-se a marcar em Inglaterra Por

Ao intervalo, o West Ham vence o Southampton por 3-0, com João Mário a abrir o marcador logo aos 13 minutos. Este foi o primeiro golo do internacional português na Premier League. Veja.

Ultrapassada a fase inicial de adaptação, João Mário assume-se como um jogador importante nos ‘hammers’.

O internacional português abriu as contas do duelo deste sábado, frente ao Southampton, de Cedric Soares, com um excelente remate de fora da área, após um contra ataque rápido.

Marko Arnautovic ofuscou a exibição do antigo médio do Sporting durante a primeira parte, ao bisar e fixar o resultado em 3-0, quando o cronómetro mostra o intervalo do encontro.

Veja o golo de João Mário.

