Vídeo: João Loureiro deixa discurso emotivo em homenagem a Edu

O Presidente do Boavista, João Loureiro, dedicou algumas palavras ao jovem futebolista que faleceu este domingo, vítima de cancro na perna direita. Veja o vídeo.

Durante uma pequena homenagem ao jovem futebolista falecido este domingo, o presidente do Boavista, João Loureiro, dedicou um discurso emotivo recordando a primeira ocasião em que Edu Ferreira vestiu a camisola do clube.

Recorde-se que já antes o emblema do Bessa tinha recorrido às redes sociais para prestar uma sentida homenagem ao jovem.

“Edu partiu, mas nunca nos vai deixar! Compreender a partida pode ser algo muito difícil, principalmente quando a tristeza bate à nossa porta porque acabamos de perder um dos nossos. Dedicaremos este dia para relembrar os bons momentos que foram compartilhados. Que a dor da nossa perda possa ser diminuída a cada dia e que, daqui para frente, esta ausência se transforme em boas recordações e seja capaz de fortalecer ainda mais os laços da nossa família. O vazio que ficou jamais será preenchido nos nossos corações. Hoje, há mais uma estrela no Céu.

Descansa em Paz, Edu!”, escreveu o clube.

Veja o vídeo do discurso de homenagem do Presidente João Loureiro.

