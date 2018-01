Vídeo: Joana Latino “insultada” por Castel-Branco no Passadeira Vermelha

A edição desta quarta-feira do ‘Passadeira Vermelha’, programa da SIC Caras, ficou marcada por uma acesa discussão entre Luísa Castel-Branco e Joana Latino. “Resolve lá o teu problema com o psiquiatra, ou com a psicanálise, de não teres filhos”, afirmou. Luísa. Veja o vídeo.

Em análise estava o nascimento do filho de Kim Kardashian e Kanye West, um tema que mereceu grande destaque na imprensa social, em todo o mundo – à semelhança do que sucede com todas as ocorrências do clã Kardashian.

Contra as barrigas de aluguer, Luísa Castel-Branco ouviu uma resposta: “Mãe não é quem cria?!”

“Quando alguma de vocês tiver um filho venha falar comigo!”, atirou Castel-Branco.

Joana Latino não gostou do argumento e a conversa entrou num campo controverso: o que é ser mãe, o que representa a educação?

“Não é só dar à luz e dar uma herança genética. Essas conversas não admito, Luísa. As mulheres só são válidas para opinar quando tiverem filhos?”, afirmou Joana Latino.

Estava dado o mote para uma discussão dura:

“Não gosto dessa superioridade moral das mulheres que são mães”, disse Joana.

“Resolve lá o teu problema com o psiquiatra, ou com a psicanálise, de não teres filhos”, retaliou Luísa.

Veja o vídeo.

