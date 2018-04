Nas Redes Vídeo: Joana Duarte em topless na praia Por

Joana Duarte protagoniza novo momento que faz ‘agitar’ as redes sociais. A ex-moranguita aparece sem roupa no tronco, numa praia e faz suspirar os fãs. Veja o vídeo.

Não é a primeira vez que Joana Duarte dá que falar nas redes sociais devido à sensualidade protagonizada em fotos e vídeos.

Desta vez, a ex-moranguita partilhou um vídeo onde aparece a dançar numa praia e… sem roupa na parte superior do corpo.

As reações à partilha não se fizeram esperar, com os seus seguidores a mostrarem-se satisfeitos com o registo publicado.

Solteira, aos 31 anos, Joana Duarte é uma das atrizes portuguesas que mais dá que falar nas redes sociais por via da sua sensualidade.

Veja o vídeo:

