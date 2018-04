Desporto Vídeo: Jéssica Silva e um pormenor delicioso que promete correr o mundo Por

Jéssica Silva foi protagonista de um pormenor delicioso no encontro desta sexta-feira, frente à Bélgica, para a fase de qualificação para o Mundial’2019. Veja.

Um momento à Cristiano Ronaldo, mas no futebol feminino. A Seleção Nacional empatou 1-1 na Bélgica, em jogo a contar para fase de qualificação do Mundial’2019 mas, à parte dos golos, o encontro ficou marcado por um pormenor fantástico de Jéssica Silva.

A n.º 20 da Seleção Nacional, que representa o Levante, de Espanha, foi a protagonista de um lance brilhante, que deu origem ao penalti com que Portugal chegou à igualdade.

No período de descontos, Jéssica recebeu a bola e, com classe, fez um túnel ao adversário com um gesto técnico que promete correr o mundo.

