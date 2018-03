Internacional Vídeo: Jen Selter, a guru do fitness, torna-se empresária Por

Jen Selter tornou-se numa estrela do Instagram e agora aproveita essa fama para se lançar nos negócios, apresentando uma linha de pulseiras com frases motivacionais. Veja os vídeos.

Ainda há poucos meses, ninguém conhecia Jen Selter. Mas as fotos desta jovem de 24 anos, a exibir um corpo quase ao pormenor, rapidamente a tornaram numa estrela em ascensão no Instagram.

Agora, a nova ‘guru do fitness’ de Nova Iorque (EUA) resolveu entrar na área da joalharia.

Jen Selter, que legendava as fotos dos abdominais perfeitos com frases motivacionais como “Nunca desistas” ou “Luta pelos teus sonhos”, lançou agora uma linha de pulseiras em latão com frases motivacionais personalizadas (ou seja, é o cliente que indica a frase a gravar).

“Esta coleção representa muito para mim, porque eu adoro joalharia e realmente adoro frases e citações que me inspiram e motivam”, justificou: “Agora tenho uma pulseira que me lembra constantemente um lema para me incentivar”.

Na verdade, não são as pulseiras que inspiram os seguidores da blogger, mas sim o rabo escultural.

“Quando comecei a exercitar-me, a máquina das escadas era a minha preferida, porque trabalha sobretudo o rabo e as pernas. Consegui definir e trabalhar o rabo como queria”, reforçou Jen Selter.

Os fãs da jovem agradecem… e ela também, pois agora tem fama suficiente para se lançar como empresária de pulseiras motivacionais.

Veja alguns dos vídeos que transformaram Jen Selter numa estrela do Instagram.

