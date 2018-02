Vídeo: Ivete Sangalo dá à luz animada pelo Carnaval

Ivete Sangalo foi este sábado mãe de duas gémeas, Helena e Marina, através de cesariana, em Salvador, no Brasil. A cantora partilhou um vídeo momentos antes do parto, onde reina a boa disposição, bem ao estilo do Carnaval brasileiro. Veja.

Repleta de alegria e boa disposição, bem ao estilo do Carnaval brasileiro. Foi desta forma que Ivete Sangalo, de 45 anos, deu à luz pela as duas gémeas, Helena e Marina.

A cantora foi transportada para a maternidade durante a madrugada e, já vestida a rigor, preparada para o parto, partilhou um momento de descontração nas redes sociais.

Ivete Sangalo surge acompanhada pela família e amigos, de bata, a dançar, momentos antes de dar à luz.

“É com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior Carnaval da sua vida na maternidade. Orem por nós! Deus comigo sempre. Amo vocês”, escreveu a cantora.

As filhas de Ivete Sangado e do nutricionista Daniel Cady nasceram no Hospital da Aliança, em Salvador, Brasil, com três minutos de diferença, avança a imprensa brasileira.

Veja o vídeo, captado momentos antes do parto.

