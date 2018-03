Desporto Vídeo: Inzaghi celebra golo… com queda aparatosa Por

Um dos golos que ditou o apuramento da Lázio para os ‘quartos’ da Liga Europa deixou Inzaghi de tal forma eufórico que, na hora de celebrar, o treinador acabou por escorregar e cair de forma aparatosa. Veja o vídeo.

A Lázio carimbou a passagem aos quartos de final da Liga Europa – onde irá defrontar o Salzburgo – com uma vitória em Kiev, com Inzaghi a celebrar um dos golos de forma tão efusiva que acabou por cair no chão.

O técnico foi apanhado pelas câmaras, mas o momento era de tal forma de alegria que se levantou de imediato para abraçar a restante equipa técnica.

Veja o vídeo.