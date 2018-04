Desporto Vídeo: Inglaterra rendida com novo golo de Rúben Neves Por

Rúben Neves continua a encantar as terras de Sua Majestade, com lances que mostram, semana após semana, a qualidade do médio português. Esta sexta-feira, o jovem deu a vitória a Nuno Espírito Santo com um excelente golo. Veja.

A subida à Premier League está ‘praticamente’ consumada para o Wolverampthon de Nuno Espírito Santo. Esta sexta-feira, na difícil deslocação ao terreno do Cardiff, o técnico português bem pode agradecer ao seu compatriota.

Aos 68 minutos, quando Hélder Costa e Ivan Cavaleiro já estavam em campo, Rúben Neves arrancou para um golaço, na marcação de um livre direto que deixou os adeptos completamente rendidos.

Com esta vitória sobre o 2.º classificado, os ‘wolves’ lideram agora com nove pontos de avanço – com mais um jogo disputado – quando faltam apenas cinco encontros para terminar a prova.

Veja o golo de Rúben Neves.

