Desporto Vídeo: Incrível treino de reflexos de Courtois Por

Thibaut Courtois é, por hoje, um dos guarda-redes mais renomados do futebol e mostrou que nem tudo é obra do acaso. Circula nas redes sociais um vídeo que mostra, de forma incrível, como treina Courtois as suas capacidades e habilidades. Veja o vídeo.

Colocado na frente de uma parede, o guardião belga é ‘bombardeado’ com mini bolas, atiradas ininterruptamente e consegue defender todas, com uma agilidade e reflexos dignos de um dos melhores guarda-redes do mundo.

É, pois, assim que Courtois se prepara para tentar travar Messi, Suárez e companhia, no embate desta terça-feira, em Stamford Bridge (a casa do Chelsea), em partida dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O exercício já causa furor nas redes sociais.

Veja:

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar