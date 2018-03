EUA Vídeo: Incêndio num motor obriga a aterragem de emergência Por

Um incêndio no motor obrigou um avião da Southwest Airlines a aterrar de emergência em Los Angeles, nos EUA. O episódio ocorreu na semana passada. As imagens surgem agora. Veja o vídeo.

O piloto de um Boeing 737-700 teve de fazer uma aterragem de emergência, devido a problemas num motor.

Segundo o New York Post, a manobra fez-se em segurança, apesar das condições precárias do motor do avião.

O aparelho, que transportava 110 passageiros e cinco membros da tripulação, aterrou em segurança no aeroporto internacional de Salt Lake City.

O incidente ocorreu no passado dia 26 de fevereiro. As imagens são agora divulgadas.

Veja o vídeo.

