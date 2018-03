Mundo Vídeo: Incêndio em hotel de Dublin Por

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou esta noite no Hotel Metro, em Ballymun, na cidade irlandesa de Dublin.

Depois do alerta, dado por volta das 20h00, o fogo alastrou-se a vários andares da torre, forçando à retirada dos cerca de 150 hóspedes.

Para além dos hóspedes, o hotel acolhia regularmente vários sem-abrigo. No entanto, o porta-voz de uma agência governamental já confirmou que no momento não havia nenhum sem-abrigo alojado no Metro.

Para o local foram destacadas oito unidades dos Bombeiros de Dublin, ‘reforçados’ com meios aéreos.

Não há vítimas a registar, de acordo com as primeiras informações avançadas pela imprensa local.

Os hóspedes foram realojados temporariamente no Hotel Carlton, que fica nas proximidades.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar