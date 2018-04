Local Vídeo: Incêndio ameaça cortar A3 Por

Um dos 12 incêndios que se encontravam em curso nos distritos de Braga e Viana do Castelo, pelas 13h00, está perigosamente junto à A3, na zona da União de Freguesias de Vale de Neiva, no concelho de Ponte de Lima.

De acordo com o Diário do Minho, este incêndio, apesar de não ser considerado de grandes dimensões, poderá motivar um encerramento temporário da A3.

No distrito de Viana do Castelo, contabilizavam-se seis fogos: União de Freguesias de Vale do Neiva e Anais (ambos no concelho de Ponte de Lima), Mujães e Geraz do Lima (Viana do Castelo) e Ázere e Rio Frio (Arcos de Valdevez).

No distrito de Braga, ainda de acordo com o jornal regional, lavravam incêndios em Priscos (Braga), Vade (Vila Verde), Creixomil (Barcelos), Vilar de Cunhas (Cabeceiras de Basto), Barreiros e Dornelas (Amares).

