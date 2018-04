Desporto Vídeo impressionante mostra como é descer no slide mais comprido do mundo Por

As imagens impressionantes foram captadas na montanha de Jebel Jais, nos Emirados Árabes Unidos, e mostram como é descer no slide mais comprido do mundo, 1680 metros acima do nível do mar e de paisagens fantásticas. Veja.

Inaugurado no início deste ano, o slide, nas montanhas de Jebel Jais, nos Emirados Árabes Unidos, atinge velocidades entre os 120 e os 150 quilómetros por hora.

A 1680 metros acima do nível do mar, a ‘viagem’ retrata a adrenalina de descer o slide a alta velocidade, sempre com paisagens ‘assustadoras’ debaixo dos nossos pés.

De acordo com o Daily Mail, assim que foi inaugurado, este slide foi certificado pelos representantes do Guinness World Records.

Veja.





