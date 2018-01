Vídeo: Idosos da Gafanha do Carmo apoiam Coentrão contra as “cartolinas assassinas”

Os idosos do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo não deixam passar despercebido o dérbi de Lisboa entre Benfica e Sporting e, nesta quinta-feira, partilharam um vídeo que já é viral nas redes sociais. No registo, os sempre bem humorados protagonistas gafanhões brincam com as “cartolinas assassinas” arremessadas a Fábio Coentrão, no Estádio da Luz, na noite passada. Veja o vídeo.