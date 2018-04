Acidentes Vídeo: Idoso destrói Porsche de 105 mil euros Por

Um homem de 73 anos destruiu um Porsche 911, ao embater num muro e cair numa passagem inferior, uma via para peões. Segundo a polícia de Essex, no Reino Unido, ninguém ficou ferido no acidente. Veja o vídeo.

O carro desportivo, avaliado em cerca de 105 mil euros, ficou destruído, depois de um choque frontal numa parede e de uma queda numa via inferior.

O acidente – que ocorreu na cidade de Colchester, no Reino Unido, nesta quinta-feira – não provocou feridos, de acordo com as autoridades locais.

O Porsche ficou quase na vertical, com as rodas traseiras no piso superior e as dianteiras pousadas na via para peões. Foi necessário um guindaste para remover o automóvel.

Veja o vídeo:

