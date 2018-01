Vídeo: Idoso chora destruição de casa agarrado a único gato que sobreviveu

As lágrimas que correm o rosto de Ali Mese ganharam repercussões na Internet, à medida que os bombeiros iam apagando o fogo que lhe destruiu a casa.

Quando tentava acender o seu forno a lenha com recurso a gasolina, Mese acabou por pegar fogo à sua casa, na pequena aldeia de Ordular, na Turquia. O forno acabou por explodir, tendo destruído completamente a habitação.

Mese e a família conseguirem ser resgatados sem ferimentos graves, mas a tristeza do idoso jamais foi esquecida. Dono de vários gatos, Ali Mese acabou por provocar a morte a todos eles – com exceção do que é mostrado no vídeo abaixo.