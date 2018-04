Vídeo: Idoso aos berros e a espernear no chão com vitória do Nápoles

Com o avançar da semana continuam a chegar de Itália vídeos que mostram como foi vivido o emblemático jogo contra a Juventus, que o Nápoles venceu com um golo de Kalidou Koulibaly ao cair do pano. Neste vídeo, um fervoroso e idoso adepto do Nápoles deita-se no chão e vai esperneando e berrando em forma de festejo. Veja o vídeo.