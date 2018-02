Local Vídeo: Idosa morre em colisão frontal em Santarém Por

Uma mulher com cerca de 70 anos morreu nesta segunda-feira, em Santarém, na sequência de uma colisão frontal com uma carrinha de mercadorias. A idosa, que seguia ao volante do ligeiro, poderá ter-se sentido mal antes do embate. Veja a reportagem da Mirante TV.

O acidente, cujas circunstâncias ainda estão por apurar, ocorreu na estrada que liga São Domingos às Fontainhas, em Santarém.

As autoridades receberam o alerta às 9h58. O óbito foi declarado no local pelo VMER do Hospital de Santarém.

As autoridades estão a investigar o acidente e não descartam a possibilidade de a idosa ter sofrido algum problema de saúde antes da colisão.

Veja a reportagem do Mirante TV:

5 PARTILHAS Partilhar Tweetar