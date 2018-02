Vídeo: Homenagem ao herói que morreu no Douro

André Ferreira, o jovem herói que morreu depois de se lançar às águas do rio Douro para tentar salvar um homem, que se teria tentado suicidar, foi homenageado no local onde perdeu a vida. Veja o vídeo.

Os carros eram uma das paixões de André Ferreira e vários foram os companheiros do malogrado jovem marcoense que se deslocaram a Bitetos, na freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, e quiseram homenagear o falecido amigo. Como? Simples, através do barulho das máquinas.

Também foi depositada uma coroa de flores na água, junto ao local onde André Ferreira foi encontrado sem vida.

Veja o vídeo:

José Pedro Santos, o outro jovem que também se lançou às águas do rio naquela noite e saiu com vida, tendo ajudado o alegado suicida a ser retirado do rio, conversou com o PT Jornal e explicou os momentos de aflição vividos.