EUA Vídeo: Bruce, o homem que vive num avião Por

Um norte-americano comprou um Boeing 727-200 que iria ser desmantelado e converteu-o numa habitação, onde reside durante cerca de seis meses por ano. Bruce Campbell faz as honras da casa, nesta visita. Veja os vídeos.

Bruce Campbell, um engenheiro reformado, adquiriu o aparelho, que iria virar sucata, e criou uma das mais originais casas do mundo, colocada num cenário idílico.

No meio de uma floresta de Portland, no Oregon, este norte-americano criou o seu pequeno paraíso, mantendo o aparelho inalterável, do lado de fora, mas construiu um interior semelhante ao de uma casa.

Para adquirir o avião, pagou cerca de 80 mil euros. A partir de 1999, data da compra, foi dando asas ao seu sonho.

No cockpit, fez uma sala de leitura, mantendo os painéis intactos. O chão ganhou transparência, o que permite ver as cablagens e toda a estrutura interior.

Durante cerca de seis meses por ano, Bruce reside no avião.

