Divertido Vídeo: Homem sobe ao palco e ataca atores que… crucificavam Cristo

Uma representação da crucificação de Cristo foi interrompida por um homem, que saltou para o palco e defendeu Jesus. Foi a verdadeira ‘Paixão de Cristo’. Veja o vídeo.

O episódio, que ocorreu em Nova Hartz, no Rio Grande do Sul, ganhou amplo destaque nas redes sociais.

Numa encenação da crucificação de Jesus Cristo, um homem subiu no palco e atacou um dos atores que interpretava o papel de soldado romano.

Segundo a Prefeitura de Nova Hartz, estariam no local cerca de um milhar de pessoas, que ficaram incrédulas com a ação violenta do homem.

Não deixa de ser curioso que aquele ato que não fora ensaiado representa, precisamente, a peça que estava em cena: ‘A Paixão de Cristo’. O homem que subiu ao palco atacou quem violentava Cristo.

Depois de um breve tumulto – os restantes atores foram obrigados a retaliar e a atacar o homem – a peça foi retomada, também com a ajuda de intervenção policial.

Na plateia, ouvia-se “é liberdade, é liberdade meu Deus!”

Veja o vídeo.

