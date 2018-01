Vídeo: Homem oferece carro ao empregado de mesa habitual

James, o funcionário do restaurante em que o advogado é cliente habitual, usava sempre os transportes públicos, mas nunca deixava que os problemas lhe tirassem a alegria no trabalho.

“Ele anda de autocarro no calor do verão e no frio do inverno mais severo. Não importa quais forem as circunstâncias, quando o encontro no trabalho vejo-o sempre com uma alegria contagiante”, justificou Edward Pollard.