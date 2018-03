Vídeo: O homem que mordeu o cão

Esta é, literalmente, a notícia do homem que mordeu o cão. Leland O’Malley não gostou de ser detido e retaliou ferrando o agente canino.

O incidente foi registado pela câmera corporal de um polícia de Dover, no estado do Wisconsin, nos EUA.

“Pare de morder o meu cão”, ordenou o agente, quando se apercebeu da súbita inversão de papéis.

O caso ocorreu na noite de segunda-feira, depois das autoridades terem recebido a denúncia de um homem que apresentava um comportamento estranho.

Christopher Schmaling, o agente que respondeu à ocorrência, acompanhado de um cão-polícia, instruiu o suspeito para se afastar da casa e se aproximar de uma zona mais propícia à detenção, em termos de luz e espaço.

Só que Leland O’Malley, de 44 anos, parecia caminhar de forma desorientada e ignorou as ordens para não se aproximar em demasia do cão-polícia.

Face à aproximação, o agente canino reagiu da forma como foi treinado: atirou-se ao suspeito para o derrubar.

O que o cão e o agente humano não contavam era que o homem mordesse… o cão.

“Pare de morder o meu cão”, ouve-se Christopher Schmaling a gritar, no vídeo divulgado pelo gabinete do xerife do condado de Racine.