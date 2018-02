Nas Notícias Vídeo: Homem tem dois corações a bater Por

Um transplante de coração correu tão mal que terminou… improvavelmente bem. O órgão que ia ser removido, por estar fraco, ficou a trabalhar em ‘dueto’ com o transplantado, que era pequeno demais para o paciente.

Um indiano de 56 anos deu entrada de urgência no bloco operatório do hospital Apollo, em Jubilee Hills (Índia), no sábado após os médicos terem detetado um problema potencialmente fatal.

O paciente necessitava de um transplante de coração com urgência, problema que não o chegava a ser, pois na véspera tinha sido declarada a morte cerebral de um adolescente de 17 anos, no hospital Apollo, em Karimnagar.

O coração do jovem era compatível para o homem de 56 anos, mas durante o transplante os cirurgiões repararam num ‘pormenor’: não tinha dimensão suficiente para o organismo do recetor.

“Era do tamanho de um punho”, adiantou Gopala Krishna Gokhale, o cirurgião cardiotorácico que liderou a operação.

No entanto, já era tarde para ‘fechar’ o paciente e aguardar por outro coração. Surgiu então a ideia de meter o segundo ‘às cavalitas’ do primeiro.

E é mesmo o nome desta rara cirurgia: transplante de coração às cavalitas.

Nas estimativas de Gokhale, apenas 150 cirurgias deste género terão sido realizadas em todo o mundo.

O paciente ficou assim com dois corações a bater, mas não em simultâneo – cada um a seu ritmo. Um normal e mais ‘slow’, outro mais ‘mexido’ só que de tamanho bem menor.

“Ter dois corações no mesmo paciente complementam-se na função de fazer circular o sangue, mas batem a ritmos diferentes”, esclareceu o cirurgião, satisfeito pela oportunidade de participar na “cirurgia de uma vida”.

As imagens podem impressionar os leitores mais sensíveis:

