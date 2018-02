Vídeo: Homem agride companheira na rua mas é surpreendido

Um homem foi filmado a agredir a companheira, em plena rua, mas foi surpreendido rapidamente por um grupo de transeuntes. Veja o vídeo.

O casal foi filmado a sair de um táxi, no Peru, tendo o homem agredido a companheira com um estalo, antes de a arrastar pelos cabelos, deitada no chão.

Um grupo de habitantes reparou no incidente e não tardou em surpreender o agressor, perante o ato de violência.

Rapidamente, os transeuntes saíram em auxílio da mulher, tendo encurralado o homem, deitando-o ao chão e agredindo-o. O homem ficou sem reação.

Veja o vídeo. Alertamos para o facto das imagens poderem ferir susceptibilidades.

