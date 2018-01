Internacional Vídeo: Herman põe Madonna a ‘dançar’ Fado Por

Herman José voltou ‘à carga’ com Madonna. O humorista partilhou nas redes sociais uma montagem onde a rainha da pop aparece a ‘dançar’ ao som do Fado de Celeste Rodrigues, irmã de Amália Rodrigues. Veja o vídeo.

Nas redes sociais, os elogios a Herman José sucedem-se com palavras de incentivo ao humorista pela forma como brinca com as mais variadas situações.

“És o maior” pode ler-se com frequência na página do Instagram de Herman José.

“Madonna na passagem de ano a dançar ao som da Celeste Rodrigues”, escreveu o humorista na legenda do vídeo que partilhou.

Veja:

