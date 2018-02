Mundo Vídeo: Helicóptero cai em zona povoada e faz 13 mortos Por

Pelo menos 13 pessoas morrera, este sábado, no seguimento da queda de um helicóptero que se deslocava para a zona do México atingida por um sismo de magnitude de 7,2. Veja o vídeo.

De acordo com as autoridades locais, foram recuperados 12 corpos de cinco mulheres, quatro homens, duas meninas e um rapaz, sendo que houve ainda outra vítima, já no hospital de Jamiltepec.

No helicóptero da Força Aérea do México seguiam o ministro do Interior do País, Alfonso Navarrete, e o governador de Oaxaca, a região afetada, Alegrando Murat. Ambos saíram ilesos do incidente.

A queda do aparelho verificou-se a sensivelmente 40 metros da zona do epicentro do sismo, em Pinotepa Nacional, no estado de Oaxaca.

Segundo informações do Serviço Sismológico Nacional, o sismo de magnitude 7,2 foi sentido às 17h39 locais – 23h39 em Portugal – nesta sexta-feira.

Uma hora após essa ocorrência, foi registado um outro abalo, desta vez de magnitude 5,9, a apenas três quilómetros do anterior.

Veja o vídeo do drama vivido em Oaxaca.

