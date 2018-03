Benfica Vídeo: Guerra e Queiroz em acesa discussão na TVI24 Por

A operação e-toupeira, que envolve o assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, esteve ontem em debate na TVI24. E ficou marcada pela dureza de Pedro Guerra, que se envolveu numa dura troca de palavras com Manuel Queiroz. Foi uma espécie de Prolongamento no Mais Bastidores. Veja o vídeo.

A TVI24 fez ontem um programa especial sobre o caso que envolve Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, que contou com as presenças de Pedro Guerra, Manuel Queiroz, Pedro Sousa, Rui Pedro Braz e o advogado António Barbosa.

O programa ficou marcado por uma acesa discussão entre Pedro Guerra e Manuel Queiroz, provocada por acusações do benfiquista, que instou Queiroz a assumir que é adepto do FC Porto.

Pedro Guerra levou para o debate questões pessoais, alegando que o filho do jornalista trabalha no FC Porto. Queiroz reagiu mal e o programa entrou em estado caótico: uma espécie de Prolongamento no Mais Bastidores.

O comentador benfiquista defendeu o clube encarnado e reagiu mal a todas as opiniões que saíssem desse registo.

Monopolizou o debate, interrompeu todas as intervenções dos convidados, defendeu que o FC Porto de está por detrás desta investigação, fez acusações pessoais e o jornalista não gostou.

“Há argumentos que não se podem ter. Eu vou falar da mulher ou dos filhos do Pedro Guerra, aqui!? Não te deixo falar. Não te deixo dizer asneiras”, afirmou Manuel Queiroz.

Todo o debate foi escaldante, mas o momento alto ocorre a partir do minuto 33.

Veja o vídeo.

