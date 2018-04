Desporto Vídeo: Guedes falha penálti à Panenka, é substituído e sai diretamente para o balneário Por

O encontro entre o Rio Ave e o Tondela, da 30.ª jornada da Liga, ficou marcado por um momento que teve o Guedes como protagonista. O avançado desperdiçou uma penalidade à Panenka, foi substituído, reagiu mal e seguiu directamente para o balneário. Veja o vídeo.

O Rio Ave chegou à vantagem aos 25 minutos, fruto de um golo de Diego Lopes, mas o marcador poderia mostrar um resultado diferente.

Aos 35 minutos, Guedes tem uma ocasião soberana para marcar. Dos 11 metros, o avançado vilacondense tentou um ‘golo bonito’, com uma Panenka, mas o guarda-redes defendeu.

Miguel Cardoso não gostou do ‘relaxamento’ do avançado e retirou-o do campo quatro minutos depois. Guedes ficou desagradado e saiu directamente para o balneário. Antes, tirou a camisola e ofereceu-a a um adepto que estava nas bancadas.

Veja os vídeos. Primeiro, a grande penalidade desperdiçada e, depois, o momento da substituição.

