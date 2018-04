Desporto Vídeo: Golo monstruoso de Rúben Neves Por

Rúben Neves voltou a marcar um golo monstruoso ao serviço do Wolverhampton, com um remate do meio da rua. Veja o vídeo.

Na sequência de um pontapé de canto, a bola sobrou para a entrada da área, onde Rúben Neves disparou forte e colocado, não dando hipótese de defesa ao guarda-redes adversário.

Nuno Espírito Santo, treinador português do Wolverhampton, festejou efusivamente o golo do pupilo, apontado aos 51 minutos, diante do Derby County.

Veja o vídeo do golo:





0 PARTILHAS Partilhar Tweetar