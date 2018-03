Desporto Vídeo: O golo espantoso de Cafú, um quarentão do Maia Lidador Por

A receção é com o calcanhar esquerdo. A baliza está longe, mas Cafú decide: vai já daqui. E marca um golo do outro mundo. Um golo de autor (Cafú), um quarentão que brilha na Maia. Veja o vídeo.

O golo não marca apenas a 23.ª jornada da Elite da AF Porto. Marcará o campeonato e entra na lista dos melhores da temporada.

Cafú contribuiu para vitória do Maia Lidador frente ao Candal (3-1) com um remate do outro mundo, depois de uma receção digna de craque.

O jogador de 40 anos é figura em destaque nas redes sociais.

Veja o vídeo:

