Vídeo: GNR faz apelo emotivo contra abandono de idosos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está preocupada com os mais idosos que estão isolados e deixou, por isso, um pedido: “Não abandone quem nunca o abandonou”, apelam os militares no vídeo que soma reações e partilhas nas redes sociais.

Na sua zona de ação, a GNR desenvolve uma “atividade policial tão perto quanto possível das populações”.

As forças de segurança explicam que tentam revelar a sua “visibilidade e a sua efetiva capacidade para resolver os problemas concretos dos cidadãos, correspondendo ao que hoje se designa por policiamento de proximidade”.

Apesar desse esforço, confrontada com situações de isolamento e solidão, a GNR deixa o apelo para que as pessoas possam beneficiar do programa ‘Apoio 65 – Idosos em Segurança’.

Daí que a GNR deixe agora esta recomendação e peça:

“Não abandone quem nunca o abandonou”, apelam as forças da autoridade.

No vídeo são mostradas imagens de idosos sozinhos a ver televisão e mexerem em fotos do que se entendem ser familiares em tempos passados.

A dado momento, são focados os lábios de uma idosa que estão completamente fechados, simbolizando o silêncio.

Veja o vídeo:

