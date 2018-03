EUA Ginasta do Cirque de Soleil morre após queda em espetáculo (com vídeo) Por

Um artista do Cirque de Soileil, um dos espetáculos mais aclamados de sempre, morreu este sábado à noite – domingo em Portugal – na sequência de uma queda em plena atuação.

Enquanto realizava a sua atuação, Yann Arnaud, artista com vários anos de experiência, caiu no palco do espetáculo, que decorria em Tampa, Florida, nos Estados Unidos.

O ginasta foi prontamente assistido no palco, tendo sido transportado para o hospital, onde foi declarado o óbito.

“A família do Cirque de Soleil está em choque e devastada pela tragédia. Yann estava connosco há 15 anos e era amado por todos os que tiveram oportunidade de conhecê-lo. Nas próximas semanas, o nosso foco será dar apoio à família de Yann e a todos os nossos funcionários”, referiu Daniel Lamarre, o presidente do grupo.

As próximas atuações previstas para Tampa foram canceladas.

Veja o vídeo do incidente.

