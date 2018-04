Internacional Vídeo: Gémeas são a nova sensação do culturismo Por

Jennifer e Lucy West são gémeas, adoram culturismo e são as atletas do momento nas redes sociais, com mais de 500 mil seguidores a não perderem uma foto das irmãs no ginásio.

As manas de Wigan (Inglaterra) começaram a ganhar fama quando a mais nova, ‘Jenny’, entrou num reality show de sobrevivência da ITV2, uma estação de televisão britânica.

Jennifer foi a primeira a entrar no mundo da competição do culturismo, em 2013, e dois anos mais tarde juntou-se-lhe a irmã, Lucy.

A conta conjunta no Instagram tem mais de 300 seguidores. Somando-se as contas individuais nesta e noutras redes, as gémeas West têm mais de meio milhão de fãs.

“Comecei a treinar num ginásio para ser ‘personal trainer’ e um dos que eu tive tinha sido um ‘body builder’ (culturista) e incentivou-me a entrar na competição”, recorda ‘Jenny’.

A jovem adorou ficar com um ‘six pack’ e contagiou a irmã, que geria as publicações de ‘Jenny’ nas redes sociais.

“A maior recompensa é poder ajudar e aconselhar as muitas raparigas e mulheres que nos pedem ajuda”, comentou Lucy.

“Algumas das mensagens eram tão comoventes que cheguei a chorar. Houve um homem que nos disse que, graças à nossa inspiração, perdeu mais de 25 quilos”, complementou a irmã West mais velha, ainda que só por sete segundos.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar