Desporto Vídeo: Gaitán desmaia e instala pânico no relvado Por

O antigo jogador do Benfica, Nico Gaitán, chocou com um adversário no encontro frente ao Beijing Gua, perdeu os sentidos e teve de ser levado para o hospital, onde ainda está sob observação. Veja o vídeo.

Viveram-se momentos dramáticos na partida que opôs o Dalian Yifang e o Beijing Guoan, da Liga Chinesa, quando Gaitán chocou com o adversário e, sem sentidos, caiu no relvado. A ação de Carrasco, colega do argentino, foi decisiva, ao evitar que o jogador se asfixiasse com a própria língua.

A aventura de Gaitán pelo campeonato chinês não está a correr da melhor maneira, com o Dalian Yifang – onde alinha o português José Fonte – a somar a terceira derrota em outros tantos jogos.

Veja o incidente.

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar