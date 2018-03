Desporto Vídeo: Futsal feminino do Benfica com gesto de fair-play viral Por

A equipa de futsal feminino do Benfica teve um gesto de fair-play que está a correr mundo. A formação da Luz marcou um golo quando uma adversária ficou no chão lesionada na sequência da jogada. Depois, toda a equipa encarnada parou e permitiu que a turma adversária fizesse um golo. Veja o vídeo.

No embate contra a equipa do Olimpus Roma, num Torneio Europeu de futsal feminino, o Benfica teve um gesto que está a impressionar o mundo da bola.

Depois de apontar o golo, que surgiu numa jogada, na qual uma adversária acabou por se lesionar, a equipa benfiquista parou, no recomeço da partida, e deixou a equipa do Olimpus Roma balançar as redes, numa altura em que o resultado estava em 5-2

No final, a turma das águias venceu dentro da quadra, por 7-3, e ganhou o respeito e admiração das adversárias italianas pelo gesto de fair-play.

Veja o vídeo:

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar