Vídeo: Futsal do Leixões apresentado e a bordo de um Fiat 600

O Leixões apresentou a sua mais recente modalidade, numa cerimónia original, que contou com a direção do clube, liderada por Daurte Anastásio. Num dia importante para o histórico clube de Matosinhos, um icónico Fiat 600 foi a estrela: será o veículo que vai transportar a equipa. Veja o vídeo.

A direção do Leixões avança no ecletismo do clube matosinhense e lança mais uma modalidade.

Neste sábado, no Estádio do Mar, o clube anunciou que vai passar a ter futsal, com a finalidade de atingir o primeiro escalão.

O treinador será José António Oliveira, o responsável pela formação é César Gavina. A mascote chama-se “Edilson” e também já há veículo de transporte para a equipa: um Fiat 600.

Veja o vídeo:

