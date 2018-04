EUA Vídeo: Funcionária do McDonald’s agride cliente que lhe atirou bebida Por

Uma funcionária do McDonald’s de Jacksonville, em Florida, Estados Unidos, foi apanhada a agredir uma cliente depois desta lhe ter, alegadamente, atirado com uma bebida. Veja o vídeo.

Chocada com o súbito arremesso de um copo de café, esta funcionária do McDonald’s saltou do balcão e enfrentou a cliente.

Cara a cara, enquanto gritava se a bebida tinha sido atirada propositadamente, não controlou a raiva e acabou por agredi-la, tendo inclusive atingido o gerente, atirando-lhe os óculos ao chão.

Apesar de supostamente ter sido vítima do arremesso do café, várias pessoas que estavam no local mostraram-se contra o comportamento violento da funcionária.

“É uma completa falta de profissionalismo. Estou sem palavras”, descreveu Eddie Ford, um cliente, citado pelo Action News Jax.

“O teu trabalho é de atendimento ao cliente e saltas do balcão para agredir um? É completamente maluco. És a cara da empresa”, acrescentou.

O incidente mereceu um comunicado por parte do gerente do estabelecimento, que sublinhou não “tolerar este comportamento” e informou, ainda, que “o assunto está a ser investigado”.

Até ao momento não se sabe se a funcionária continua ligada contratualmente à empresa, nem se foi suspensa até que a investigação termine.

Veja o vídeo, captado por um cliente e publicado nas redes.





