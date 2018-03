Nacional Vídeo: “Frequento sessões de alcoólicos anónimos”, revela Fernando Tordo Por

Fernando Tordo tem uma das vozes mais emblemáticas da música portuguesa e é com essa mesma voz que admite, na entrevista ao Alta Definição, que teve um passado ligado ao consumo de álcool. O músico revela a Daniel Oliveira, na entrevista que será transmitida no próximo sábado, às 14h00, que é ainda hoje frequentador de sessões de “alcoólicos anónimos”. Veja o vídeo.

“Há 12 anos tomei uma decisão muito importante da minha vida, talvez a decisão mais importante da minha vida. Deixei de beber”, disse com todas as palavras, no Alta Definição, da SIC.

Questionado por Daniel Oliveira se ainda tem encontros com pessoas dependentes de álcool e que tentam largar o vício, Fernando Tordo respondeu com sorriso nos lábios.

“Frequentei e frequento sessões de alcoólicos anónimos”.

Na conversa, o músico explica ainda que é preciso na vida “fazer da tristeza… graça”.

Aos 70 anos, 50 deles são dedicados às canções, Fernando Tordo assume que falar do problema que teve relacionado com álcool é uma missão sua.

“Chamei este assunto porque é a minha missão falar disso, dizer que é possível, completamente”, refere.

Sobre a carreira, Fernando Tordo mostra-se satisfeito por ainda estar no ativo.

“É um ato profundo de vida e vitalidade chegar a esta idade e estar no ativo”, referiu, falando ainda sobre os filhos.

“São sensacionais. Eu tive a sorte toda com os meus filhos”, assegurou, recordando um dos maiores ensinamentos que lhe foi passado pelo pai.

“Recordo que me dizia: ‘Faças o que fizeres, sê sério'”.

