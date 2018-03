Mundo Vídeo: Fraude eleitoral na Rússia Por

Várias imagens dão conta de alegadas fraudes eleitorais nas Presidenciais russas do passado domingo, que deram uma esmagadora vitória (76,67 por cento dos votos) a Vladimir Putin.

Não vale tudo, mas quase: desde elementos da mesa a encherem as urnas de voto com maços de boletins a funcionários do Estado a votarem por várias vezes.

Putin venceu com 76,67 por cento dos votos e o segundo mais votado, o comunista Pavel Grudinin, teve 11,78 por cento.

Várias imagens demonstram as fraudes eleitorais, mas para todas há uma explicação, de acordo com as versões oficiais das autoridades russas.

É o caso da diretora adjunta para a saúde e segurança de um hospital, apanhada a votar pelo menos três vezes.

“Podem ser gémeas”, lembrou Leila Koichuyeva, membro da comissão eleitoral da Rússia.

A agência Reuters questionou diretamente sete das 17 pessoas fotografadas a votar mais do que uma vez. Todas elas negaram tê-lo feito ou recusaram-se a responder.

“Se [as fotos] não tiverem sustentação não nos preocupam”, desdramatizou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Ainda segundo a Reuters, em 12 localidades houve mais votos do que os eleitores que a agência contabilizou nesses mesmos locais.

Em Simferopol, os eleitores contados pela Reuters corresponderam a apenas 66 por cento dos votos reportados pela comissão eleitoral.

Um vídeo mostra o que poderá ter acontecido. Numa altura sem movimento, a responsável pela mesa pega num maço de boletins e vai à pressa depositá-los na urna.

Há outros registos semelhantes. Veja o vídeo.

