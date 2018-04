Desporto Vídeo: Frases de Carvalhal em t-shirts com fim solidário Por

As analogias tipicamente portuguesas de Carlos Carvalhal estão agora estampadas em t-shirts. O técnico português tem conquistado os adeptos ingleses e dá agora corpo a uma campanha solidária. O objetivo é angariar dinheiro para combater o cancro da próstata. Veja o vídeo.

Inglaterra está completamente rendida aos encantos de Carvalhal. Além de retirar o Swansea do sofrimento dos últimos lugares da tabela, o técnico português tem feito manchetes com conferências de imprensa ‘fora do comum’ naquele país, onde oferece ‘doces’ aos jornalistas.

À parte dos resultados e boa relação que mantém com a imprensa inglesa, Carvalhal ficou também notabilizado pelas referências tipicamente portuguesas que utiliza para descrever os encontros.

Agora, essas frases deram vida a uma campanha solidária dos ‘swans’, ao serem estampadas em três camisolas diferentes. O objetivo da iniciativa é angariar dinheiro para combater o cancro da próstata. Estão à venda aqui, por 15 euros.

Do “mundo imaginário” de Carvalhal, o clube decidiu escolher três declarações distintas que marcaram o seu curto trajeto à frente da equipa.

“Se um cisne cair, outro levantar-se-à”, é uma das frases, assim como “colocamos a carne toda no assador”. Por fim, “o tráfico de Londres, às 16h00” foi também eternizado, numa alusão à analogia utilizada depois da vitória sobre o Liverpool, onde Carvalhal referiu:

“O Liverpool é uma equipa muito forte, um autêntico Ferrari. Mas se puserem um Ferrari no meio do trânsito de Londres às 16h, esse Ferrari não vai andar mais depressa do que os outros carros”.

Este fim de semana, recorde-se, Carvalhal mereceu rasgados elogios por parte do compatriota José Mourinho, numa conferência de imprensa conjunta que conquistou os adeptos.

Veja o vídeo de apresentação da “Coleção de Carvalhal”.

