Insólito Vídeo: Fox News mostra gráfico a mostrar que é a estação menos confiável

Acusada pela esquerda norte-americana de promover Donald Trump e a extrema-direita, a Fox News exibiu um gráfico em que se apresenta como a estação de televisão menos confiável.

No programa Media Buzz, o jornalista Howard Kurtz abordava com um convidado as ‘fake news’ (notícias falsas) quando anunciou uma sondagem da Universidade de Monmouth sobre quem era mais confiável: se o Presidente Trump, se uma das três maiores redes de televisão dos EUA.

Mas o gráfico apresentado apresenta apenas as três redes, com a pergunta ‘Em quem confia mais?’

A resposta não deixou dúvidas. De acordo com o gráfico exibido pela Fox News, a Fox News é a menos confiável.

Todas as televisões são mais credíveis do que Donald Trump, mas a CNN obteve uma taxa de confiança de 48 por cento, seguida de perto pela MSNBC, com 45 por cento.

Já a Fox News ficou-se pelos 30 por cento. Ou seja, em cada 100 telespectadores, só 30 têm a certeza de que uma notícia dada pela estação é verdadeira e só 20 (ou um em cada cinco telespectadores) acredita no que o Presidente dos EUA diz (ou escreve no Twitter).

“Este não é o gráfico que queria mostrar”, afirmou Howard Kurtz, quando se apercebeu do que estava a acontecer.

Mais tarde, no Facebook, o jornalista voltou ao caso, esclarecendo que não pretendia mostrar aquele gráfico por faltar “uma terceira coluna”, a do “tão confiável quanto”.

Neste caso, referiu, 13 por cento confiam tanto na veracidade de Fox News como na de Donald Trump.





