Vídeo: Forte queda de granizo em São João da Madeira e Ovar

Uma intensa queda de granizo afetou a tarde desta sexta-feira, em São João Madeira e Ovar. A ocorrência veio confirmar os avisos das autoridades relativas a chuvas fortes, ventos, granizo e trovoada. Veja o vídeo.

As autoridades tinham alertado para as severas condições meteorológicas desta sexta-feira. Esta tarde, em São João da Madeira e Ovar, as chuvas fortes, ventos, granizo e trovoada provocaram um cenário ‘assustador’.

Perto das 14h00 – altura em que o granizo caiu com mais intensidade, foram também registados dois acidentes no mesmo quilómetro da A7, ainda que em sentidos inversos. Registaram-se seis feridos.

Veja o vídeo, divulgado nas redes por um condutor.

