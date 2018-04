Desporto Vídeo: Fogo de artifício em Nápoles com o título de Itália à vista Por

A cidade de Nápoles, em Itália, viveu este domingo um estado de êxtase depois da vitória em Turim, sobre a Juventus, que promete uma reta final do campeonato emocionante. Veja o vídeo.

Há oito anos que os napolitanos não venciam em Turim, e há 28 que o título de campeão não chega a Nápoles.

Este domingo, num encontro decisivo entre os dois primeiros classificados, então separados por quatro pontos, a equipa de Sarri saiu vitoriosa com um golo apontado por Koulibaly em cima dos 90 minutos.

Com a vitória, o Nápoles encurtou a distância para um ponto, mas fica à mercê de um calendário mais complicado para a ‘Vecchia Signora’, que ainda defronta Inter e Roma nas últimas quatro jornadas.

A festa da esperança napolitana começou ainda no relvado, mas ganhou forma por toda a cidade, com a vitória a ser festejada com fogo de artifício.

Veja o vídeo.





0 PARTILHAS Partilhar Tweetar