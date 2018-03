Desporto Vídeo: “Fizemos o West Ham dançar e foi rock and roll”, diz Carvalhal Por

A campanha de Carlos Carvalhal no comando técnico do Swansea está a ser marcado pelos excelentes resultados e pelos momentos divertidos na sala de conferências. Desta vez, Carvalhal recorreu a uma metáfora musical, dizendo que os Swans fizeram “o West Ham dançar rock and roll”. Veja o vídeo.

O Arsenal ou o Liverpool foram vítimas do Swansea de Carvalhal mas o técnico português realça a exibição desta sábado como “a melhor exibição” desde que chegou ao clube.

Os Swans venceram o West Ham por claros 4-1, com Carvalhal, bem ao seu estilo, a surgir animado na conferência de imprensa pós-jogo.

“Há jogos em que temos de ouvir a música que o adversário toca. Fizemos o West Ham dançar e foi rock and roll”, atirou.

A exibição da equipa foi amplamente elogiada pelo treinador, que referiu estar “muito satisfeito” com os jogadores, depois de uma chegada conturbada ao clube, que seguia afundado na tabela.

“Não há segredos para o sucesso. É trabalho duro, organização, paciência, dedicação e corrigir os erros que já cometemos. Estamos cada vez melhor e, nesta altura, estamos fortes. Meto sempre os jogadores no centro de tudo. Se não consegues fazer com que os jogadores acompanhem as tuas ideias, não consegues nada”, referiu o técnico.

