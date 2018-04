Nacional Vídeo: Finalistas em delírio ao ver Fernando Madureira Por

Fernando Madureira e a esposa Sandra Madureira têm estado em Espanha, nos últimos dias, junto de alunos finalistas do ensino secundário. De resto, o líder dos Superdragões levou à loucura os estudantes quando apareceu em público durante uma festa. Veja o vídeo.

Numa das animadas festas, que por estes dias têm lugar em Marina d`Or, na Comunidade Valenciana, em Espanha, Fernando Madureira apareceu para delírio dos presentes.

Ao som da música ‘Kungs vs Cookin’ on 3 Burners – This Girl’, que foi adotada pelos portistas e é tocada no Estádio do Dragão no momento em que o clube portista marca golos, ajudando a dar ritmo durante os festejos, em Marina d`Or, os estudantes ficaram em delírio ao ver o líder dos Superdragões.

E foi com esse som e puxando pelo FC Porto que receberam Fernando Madureira.

Veja o vídeo:

